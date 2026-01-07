RU

Общество Образование Деньги Изменения

НМТ не обязательно: МОН готовит изменения для украинских абитуриентов из-за границы

МОН планирует упростить поступление для украинских выпускников из-за рубежа (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

МОН хочет упростить поступление в вузы для украинских выпускников, получивших образование за границей. В 2026 году предлагают признавать результаты национальных выпускных экзаменов европейских стран вместо НМТ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

За что будут засчитывать баллы

Проект Порядка приема в вузы, который вынесен на общественное обсуждение, предусматривает, что оценки за национальные выпускные экзамены будут заменять результаты НМТ.

Вступительная комиссия каждого университета будет принимать решение о признании таких результатов.

Методические рекомендации и сроки

Процедура будет нормирована на основе Методических рекомендаций МОН, которые утвердят позже.

Результаты национальных выпускных экзаменов за рубежом можно будет использовать в течение года после получения документов о завершении школы.

Новые возможности для выпускников

Ожидается, что изменения облегчат путь в украинские вузы для школьников за рубежом и позволят избежать дублирования выпускных и вступительных экзаменов.

Добавим также, что публичное обсуждение проекта МОН об условиях поступления в 2026 году продлится до 16 января.

Читайте также о том, что Министерство образования и науки планирует ввести единый проходной порог для поступления в аспирантуру уже в 2026 году. Соответствующая норма содержится в проекте Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесли на обсуждение.

Ранее мы писали о том, что МОН заявило о начале зимней вступительной кампании на "нулевой курс" - подготовительный этап для будущих абитуриентов. Первые студенты начнут обучение уже в январе 2026 года.

