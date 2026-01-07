НМТ не обязательно: МОН готовит изменения для украинских абитуриентов из-за границы

За что будут засчитывать баллы

Проект Порядка приема в вузы, который вынесен на общественное обсуждение, предусматривает, что оценки за национальные выпускные экзамены будут заменять результаты НМТ.

Вступительная комиссия каждого университета будет принимать решение о признании таких результатов.

Методические рекомендации и сроки

Процедура будет нормирована на основе Методических рекомендаций МОН, которые утвердят позже.

Результаты национальных выпускных экзаменов за рубежом можно будет использовать в течение года после получения документов о завершении школы.

Новые возможности для выпускников

Ожидается, что изменения облегчат путь в украинские вузы для школьников за рубежом и позволят избежать дублирования выпускных и вступительных экзаменов.

Добавим также, что публичное обсуждение проекта МОН об условиях поступления в 2026 году продлится до 16 января.