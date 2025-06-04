Без этих документов на НМТ не пустят: как подготовиться и что обязательно иметь с собой
Основные сессии национального мультипредметного теста (НМТ) продолжаются. Для того чтобы в день тестирования не возникало лишних волнений, выпускникам советуют заранее убедиться, что все готово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
За шаг до НМТ: советы выпускникам
Накануне НМТ в УЦОКО советуют, прежде всего, убедиться:
- есть ли у выпускников доступ к персональному кабинету;
- есть ли все документы, необходимые для допуска к временному экзаменационному центру (ТЭЦ).
"Такие простые шаги помогут чувствовать себя увереннее и спокойнее в важный день", - объяснили украинцам.
Что нужно иметь для допуска в ТЭЦ
Для того чтобы не иметь проблем с допуском к ТЭЦ, нужно заранее:
- загрузить (и по возможности - распечатать) сертификат участника НМТ;
- загрузить (и по возможности - распечатать) соответствующее приглашение.
Оба документа размещены в персональном кабинете участника НМТ.
"Обращаем внимание: для допуска к ТЭЦ участник обязательно должен иметь с собой сертификат и документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина для выезда за границу и т.д.)", - добавили в УЦОКО.
Кроме того, украинцам советуют заранее построить маршрут проезда к ТЭЦ.
Как можно войти в персональный кабинет
Вход в персональный кабинет возможен двумя способами:
- через приложение "Дія";
- путем ввода личных данных (РНУКПН и номера документа, удостоверяющего личность).
"Если для входа вы будете вводить информацию вручную - внимательно проверяйте ее правильность", - отметили в УЦОКО.
Как войти в персональный кабинет (инфографика: testportal.gov.ua)
Особенности входа в персональный кабинет
Украинцам напомнили также о некоторых особенностях входа в персональный кабинет - в зависимости от документа, по которому была проведена регистрация:
- в ID-карте нет серии, поэтому соответствующее поле с серией оставляйте пустым;
- серию и номер загранпаспорта вводите в одном поле;
- правильно выбирайте тип документа, по которому осуществляли регистрацию;
- если при регистрации вы установили пароль - вводите его внимательно.
Что делать тем, кто забыл пароль
Если вы вдруг забыли пароль к персональному кабинету, восстановить доступ к нему можно через опцию "Что делать, если Вы создали, но забыли свой пароль?".
Она размещена непосредственно под полем для ввода.
После нажатия на ее ссылку вы попадете на страницу с перечнем контактов региональных центров оценивания качества образования.
"Позвоните или отправьте письмо в тот из них, который обрабатывал ваши документы - и вам помогут восстановить пароль", - объяснили в УЦОКО.
Напомним, ранее мы рассказывали об основных правилах НМТ 2025 года - что нужно знать, чтобы не потерять баллы.
Читайте также, как не потерять шанс и сдать тест позже, если вы не смогли принять участие в основной сессии НМТ по уважительным причинам.
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