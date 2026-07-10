НМТ-2026: как повышение порога по украинскому языку и истории повлияло на результаты

Главное: Новые требования: В 2026 году впервые начали действовать повышенные пороговые баллы - 8 баллов по украинскому языку (из 45) и 9 баллов по истории Украины (из 54).

В 2026 году впервые начали действовать повышенные пороговые баллы - 8 баллов по украинскому языку (из 45) и 9 баллов по истории Украины (из 54). Оценка УЦОКО: Это "объективная корректировка", направленная на повышение качества отбора абитуриентов, а не "искусственный барьер".

Это "объективная корректировка", направленная на повышение качества отбора абитуриентов, а не "искусственный барьер". Результат: Смена порогов не стала препятствием для мотивированных поступающих, вместо этого она помогла отсеять лиц с критически низким уровнем подготовки.

Повышение порога в 2026-м

В этом году внедрили повышенный порог на НМТ-2026 - добавили 1 тестовый балл для украинского языка (требовалось набрать по меньшей мере 8 из 45 баллов) и для истории Украины (нужно набрать 9 из 54 баллов).

В Украинском центре оценивания качества образования объясняют, что это решение было необходимо для реального отбора абитуриентов.

"Предыдущий минимальный порог (на уровне около 15% от общего количества тестовых баллов) требовал от поступающего только базовых, поверхностных знаний, которые часто соответствовали уровню базового образования (5-7 классы)", - пояснила Вакуленко.

Как это повлияло на результаты

Как продемонстрировала практика, повышение требования всего на 1 балл оказалось действенным инструментом, не ограничившим доступ к высшему образованию для подготовленных абитуриентов.

"Увеличение требования всего на 1 балл оставляет порог вполне достижимым для подавляющего большинства подготовленных участников НМТ. Смена пороговых баллов не стала критическим препятствием для мотивированных поступающих", - говорит чиновница.

В УЦОКО заявляют, что такой шаг является "логичным для сохранения высоких стандартов высшего образования в Украине", поскольку он позволяет "исключить возможность поступления в вузы лиц с критически низким уровнем подготовки".

Добавим, что в этом году 266 участников получили максимальные 200 баллов по украинскому языку и 364 – по истории Украины. В 2026 году порог по четырем предметам НМТ преодолели 275 934 участника. Это 85,09% от тех, кто принял участие в основных сессия.