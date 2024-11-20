НМТ-2025: какой минимум баллов нужен для поступления в вузы

В 2025 году абитуриенты смогут поступить в университеты, если наберут минимальные баллы по предметам национального мультипредметного теста (НМТ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта UA.
В 2025 году, как и в этом году, для поступления в высшие образования необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест. В частности, по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и одному на выбор.
Для того чтобы принять участие в конкурсном отборе, поступающие должны набрать минимальное количество тестовых баллов по каждому предмету НМТ.
В этом году для участия во вступительной кампании нужно было предоставить 15% правильных ответов по каждому предмету. Ожидается, что для преодоления пороговых значений в 2025 году процент правильных ответов будет таким же.
То есть, чтобы принять участие во вступительной кампании 2025 года, абитуриенты должны получить:
Если поступающий получит по крайней мере такой минимум, он будет иметь возможность поступить в университет. Однако, в случае получения балла меньше установленного порогового, школьник не сможет принять участие во вступительной кампании 2025 года. В частности, если хотя бы за один из предметов НМТ абитуриент получит меньше указанных баллов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о проведении национального мультипредметного теста в 2025 году. НМТ будет включать тесты по четырем предметам.
Ранее мы писали, что НМТ по истории Украины в 2025 году планируют расширить.