НМТ-2025: какой минимум баллов нужен для поступления в вузы

В 2025 году, как и в этом году, для поступления в высшие образования необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест. В частности, по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и одному на выбор.

Для того чтобы принять участие в конкурсном отборе, поступающие должны набрать минимальное количество тестовых баллов по каждому предмету НМТ.

Минимальные баллы для поступления в вузы

В этом году для участия во вступительной кампании нужно было предоставить 15% правильных ответов по каждому предмету. Ожидается, что для преодоления пороговых значений в 2025 году процент правильных ответов будет таким же.

То есть, чтобы принять участие во вступительной кампании 2025 года, абитуриенты должны получить:

5 баллов - по математике, иностранному языку и физике;

6 баллов - по химии;

7 баллов - по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии;

8 баллов - по истории Украины.

Если поступающий получит по крайней мере такой минимум, он будет иметь возможность поступить в университет. Однако, в случае получения балла меньше установленного порогового, школьник не сможет принять участие во вступительной кампании 2025 года. В частности, если хотя бы за один из предметов НМТ абитуриент получит меньше указанных баллов.