НМТ-2025: как узнать баллы сразу после теста и когда ждать официальные результаты

Что увидит участник сразу после теста

После прохождения НМТ на экране монитора сразу появится количество тестовых баллов за каждый предмет. Эти баллы - это арифметическая сумма за правильные ответы, рассчитанная автоматически путем сравнения с официальными ключами.

Важно помнить, что тестовые баллы - это еще не окончательные конкурсные результаты, которые используются для поступления.

Как перевести баллы в шкалу "100-200"

Чтобы понять, какие именно рейтинговые баллы (100-200) получит участник, нужно самостоятельно воспользоваться таблицами перевода, утвержденными МОН. Эти таблицы ежегодно обновляются и публикуются в приложениях к Порядку приема в вузы.

Таким образом, каждый участник может самостоятельно подсчитать свои предыдущие конкурсные результаты еще до официального объявления.

Когда будут официальные результаты:

основная сессия - результаты появятся в электронных кабинетах участников до 4 июля;

дополнительная сессия - результаты будут доступны до 30 июля.

Оценки в шкале 100-200 баллов вносятся в Информационную карточку к Сертификату, которую также можно найти в персональном кабинете.

Как результаты передаются дальше

Официальные рейтинговые баллы передаются в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Именно эти данные попадают в систему, через которую абитуриенты подают заявления в учреждения высшего образования.

После официального объявления результаты могут быть изменены или аннулированы по решению апелляционной комиссии или суда, если будут установлены нарушения или ошибки.