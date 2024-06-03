Чего нельзя писать в черновиках на НМТ и удастся ли "подсматривать" формулы: советы участникам

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рассказали, как правильно пользоваться черновиком во время сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ), чего в нем писать категорически нельзя, а также где будущие абитуриенты смогут найти необходимые для выполнения задач формулы.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЦОКО рассказывает, о чем именно идет речь.

Чего нельзя писать на черновиках

Участникам НМТ 2024 напомнили, что для выполнения тестовых заданий, требующих числовых расчетов, им понадобится черновик.

"На вашем рабочем месте будет лежать лист бумаги. На нем вы сможете делать любые расчеты, отметки, заметки, схемы, промежуточные вычисления без опасения допустить ошибку", - уточнили в УЦОКО.

Отмечается одновременно, что записывать на черновиках условия задач - запрещено.

"Учтите, что черновик во время выхода на перерыв вы должны будете оставить на своем рабочем месте. Об этом вам напомнит инструктор. После завершения выполнения заданий второго этапа тестирования вам нужно будет подойти к старшему инструктору, отдать свой черновик и поставить подпись в аудиторном протоколе", - рассказали эксперты.

Если же кто-то из участников захочет забрать черновик с собой - нужно сказать об этом инструктору.

"Он может разрешить забрать черновик, если в нем не будет записей условий заданий. Поскольку записи условий задач нельзя выносить из временного экзаменационного центра, то инструктор предложит вам записать ответы на новом листе, который вы сможете забрать с собой", - объяснили будущим абитуриентам.

Можно ли "подсматривать" формулы

В УЦОКО добавили, что в помощь участникам Национального мультипредметного теста будет доступна специальная вкладка со справочными материалами - если при выполнении задач понадобится та или иная формула, данные таблицы Периодической системы химических элементов, или значение тригонометрических функций некоторых углов.

"В сервисе НМТ она будет отображаться на экране как отдельное окно, так что вам будет удобно ею воспользоваться. А после ознакомления со справочными материалами вы сможете либо закрыть, либо свернуть окно, в котором они отображаются", - добавили в пресс-службе Украинского центра оценки качества образования.

Как делать вычисления на НМТ (инфографика: facebook.com/zno.ukr.center)

В заключение украинцам напомнили, что НМТ 2024 состоит из двух этапов.

"Во время первого этапа тестирования предусмотрено выполнение заданий по украинскому языку и математике, во время второго - задач по истории Украины и учебного предмета по выбору, который вы указали при регистрации для участия в НМТ", - уточнили в УЦОКО.

На каждый этап тестирования отведено по 120 минут.

Между ними предусмотрен перерыв продолжительностью 20 минут.

Пост УЦОКО (скриншот: facebook.com/zno.ukr.center)