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НЛО из Бразилии привлекло внимание США: расследование раскрыло неожиданную правду

08:11 11.08.2026 Вт
2 мин
Хайп или реальная загадка?
aimg Ольга Завада
НЛО из Бразилии привлекло внимание США: расследование раскрыло неожиданную правду США 6 дней искали мертвый экипаж НЛО в Бразилии (фото: Pexels)
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В рассекреченных документах США обнаружили упоминание о загадочном событии в Бразилии 1963 года. Американские чиновники тогда расследовали сообщения о якобы рухнувшем с неба металлическом шаре, а внутри нашли тело неизвестного пилота.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал Daily Mail.

Радиоэфир, привлечение Госдепа и NASA

История началась 8 ноября 1963 года по трансляции на португальском радио Radio Tupi в Рио-де-Жанейро.

В материале утверждалось, что в центре муниципалитета Конде (штат Баия) упал большой металлический шар, образовавший воронку глубиной около 4 метров.

В радиосообщении отмечалось, что внутри аппарата со стеклянными окнами якобы обнаружено тело человека в тяжелом костюме с непонятными символами.

Новость вызвала резонанс, из-за чего Посольство США в Рио-де-Жанейро направило запросы в Госдепартамент, Министерство обороны США и NASA для выяснения обстоятельств.

Официальные лица предполагали, что речь шла о зонде или метеорологическом шаре.

НЛО из Бразилии привлекло внимание США: расследование раскрыло неожиданную правду

Обнародованные материалы об инциденте (скриншот: Daily Mail)

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Результаты расследования и опровержения мифа

В течение шести дней американские дипломаты проводили проверку на месте. Собранные данные полностью опровергли историю о падении аппарата и обнаружении экипажа.

Консул США в Сальвадоре Гарольд Мидкифф сообщил, что история была придумана в Рио-де-Жанейро:

Прибывшие в Конде журналисты и расследователи не нашли ни одного свидетеля, который видел бы падение объекта.

Министерство воздухоплавания Бразилии официально отрицало факт каких-либо чрезвычайных происшествий или падения неизвестных аппаратов в этом регионе .

Единственным реальным результатом эпизода стал репортаж местного журналиста, передаваемого из Конде с помощью старого аппарата азбуки Морзе.

Обнародование этих материалов в современном архиве свидетельствует лишь о том, как американские структуры реагировали на подобные слухи в годы холодной войны, а не подтверждение реального контакта с инопланетными технологиями.

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