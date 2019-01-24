Регулятор пояснив, що робити для отримання компенсації за неякісну е/е

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Споживач має звернутися до компанії із відповідною заявою

У разі невиплати компенсації у встановлені строки споживач маєте право звернутися до компанії із заявою. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на публікацію голови НКРЕКП Оксани Кривенко у Facebook.

Вона зазначила, що, найперше, у разі невиплати компенсації у встановлені строки споживач маєте право звернутися до компанії із заявою.

"По-друге, якщо компанія необґрунтовано відмовляє у наданні компенсації або не реагує на звернення, споживач має звернутись до НКРЕКП та наших територіальних органів", - написала Кривенко.

НКРЕКП у разі підтвердження фактів невиплати компенсацій за результатами перевірок компаній (у тому числі за скаргами споживачів):

- зобов’язує компанію надати компенсацію у подвійному розмірі;

- накладає на компанію штраф.

Зазначається, що компенсація не надається у разі:

- доведених компанією форс-мажорних обставин;

- доведених дій споживача або інших осіб, що призвели до аварійної перерви в електропостачанні або недотримання показників якості електричної енергії;

- у разі запланованих з попередженням перерв у електропостачанні;

- відмови споживача у письмовому вигляді від отримання компенсації.

Нагадаємо, НКРЕКП посилила вимоги до гарантованих стандартів якості електропостачання.

З 1 січня 2019 року почала діяти нова модель роздрібного ринку електричної енергії. Як зазначила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах. За її даними, ціни таких послуг будуть регульованими та стабільними. Плата за ці послуги з розподілу електричної енергії включається постачальником універсальних послуг в єдиний платіжний документ за електричну енергію окремим рядком.

Голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що для побутових споживачів компенсація становитиме від 100 до 200 грн.