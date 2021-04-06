НКРЕКП розповсюджує безпідставні звинувачення на учасників ринку, - Бутенко

"Ми стаємо свідками підходу, який вочевидь був запозичений із соціальних мереж і медіа-пропаганди - принцип пост-правди. Дії та заяви комісії, адвокатуючих депутатів - є фейками, створеними виключно для змінення фокусу уваги галузі та суспільства", - зазначив глава "Д.Трейдинг".

Він наголосив, що минулий опалювальний період увійде в історію як ледь не перший сезон повного провалу підготовки, планування та управління енергосистемою з боку відповідальних органів країни.

"Реальна загроза віялових відключень та потенційний колапс галузі був недопущенний виключною професійністю та самовідданістю українських енергетиків, атомників, шахтарів, диспетчерів та операторів енергосистеми. Органічно, що відповідальні за провал органи, які здійснюють регулювання галуззю і перш за все НКРЕКП не визнають провини", - наголосив Бутенко.

Він зазначив, що єдиним способом протидії фейкам НКРЕКП і окремим політикам в період пост-правди є систематичне розвіювання брехні.

Бутенко спростував закиди голови НКРЕКП та очільника комітету Верховної ради з питань енергетики на адресу компанії щодо начебто недостатніх запасів вугілля та підвищеної аварійності блоків.

Він також зазначив, що "Д.Трейдинг" звернеться до Ради регуляторів Енергоспівтовариства і Секретаріату Енергоспівтовариства з відповідними скаргами про системне порушення європейських директив та упередженості стосовно окремих учасників ринку.

"Ми не бачимо інших шляхів боротьби із розповсюдженням фейків, окрім як звернення до європейських арбітрів та вихід із правдивою позицією. Після кожного фейку я також, по можливості, намагаюсь відповідати. І за останні півтора роки я переконався, що варто. Принаймні на Заході їх, з часом, та чують", - підсумував Бутенко.