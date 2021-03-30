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D.Trading почала роботу з липня 2019, порівняння фінансових показників з 2020 некоректне, - Бутенко

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 11:14
D.Trading почала роботу з липня 2019, порівняння фінансових показників з 2020 некоректне, - Бутенко Фото: Віталій Бутенко (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Компанія D.Trading почала повноцінну роботу з липня 2019 року. Порівнювати фінансові результати компанії за 2020 рік з 2019 некоректно.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна заявив генеральний директор D.Trading Віталій Бутенко.

"Дуже гучними заголовками стали фінансові показники компанії у порівнянні із 2019 роком: чистий дохід зріс на 56% або 22,7 млрд грн, а чистий прибуток в 34 рази. Насправді порівняння результатів фінансової діяльності компанії D.Trading 2020 року з 2019 роком є нерелевантним, оскільки компанія була створена у січні 2019 року, а повноцінну операційну діяльність на ринку змогла почати здійснювати вже із запуском нової моделі ринку 1 липня 2019 року", - заявив Бутенко.

Глава компанії зазначив, що у 2020 році чистий дохід від реалізації продукції компанії склав 63,33 млрд грн, чистий прибуток - 1,59 млрд грн. До державного бюджету перераховано податку на прибуток у сумі 645,3 млн грн.

"Зростання доходів компанії зумовлене значною мірою збільшенням виручки від продажу газу (обсяги продажу у 2020 році по газу збільшилися на 380%). Також у 2020 році відбулось незначне зростання продажів електроенергії, хоча і зі зниженням маржинальності даного продукту", - додав Бутенко.

Він також наголосив, що компанія здійснює оптову торгівлю трьома видами енергоресурсів (електроенергією, газом і вугіллям) на 6 ринках: Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща, Молдова. Крім експортних операцій, D.Trading виступає як трейдер на світових ринках енергоресурсів.

Таким чином, фінансові результати компанії певною мірою є також результатом успішної роботи на міжнародних ринках.

"У зв'язку з цим порівнюючи фінансові показники D.Trading з іншими трейдерами, які працюють на українському ринку, варто враховувати фактор міжнародної діяльності нашої компанії", - підсумував Бутенко.

Нагадаємо, D.Trading здійснює торгівлю енергетичними продуктами: електроенергією, газом, газовим конденсатом, вугіллям.

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