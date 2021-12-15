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НКРЕКП перевірить "ГарПок" через блокування 3 млрд грн коштів "зелених" єврооблігацій

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Київ, Середа 15 грудня 2021 18:06
НКРЕКП перевірить "ГарПок" через блокування 3 млрд грн коштів "зелених" єврооблігацій
Автор: Артем Горовенко

НКРЕКП проведе позапланову перевірку ДП "Гарантований покупець" через невиплату боргів перед компаніями "ДТЕК ВДЕ".

Про це йдеться у проекті постанови НКРЕКП, опублікованої до порядку денного засідання комісії 17 грудня.

В проекті рішення НКРЕКП зазначено, що "Гарантований покупець" має заборгованість за відпущену електричну енергію виключно перед підприємствами ДТЕК, що свідчить про грубе порушення закону і дискримінаційний підхід.

"Зазначене вище свідчить про порушення ДП "Гарантований покупець" вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця", - йдеться в проекті рішення НКРЕКП

Як повідомлялося, у листопаді НЕК "Укренерго" шляхом розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн доларів у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.

13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ".

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду.

Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП "ГарПок" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.

"ДТЕК ВДЕ" офіційно повідомило керівництво "ГарПоку" про кримінальний злочин, який він вчиняє.

За оцінками голови енергетичного напряму "Національної спілки юристів" Олександра Трохимця, дії керівництва ГарПоку є прямим порушенням українського законодавства, що тягне за собою невідворотність кримінального покарання.

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