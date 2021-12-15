НКРЭКУ проверит "ГарПок" из-за блокирования 3 млрд гривен средств "зеленых" еврооблигаций

Об этом говорится в проекте постановления НКРЭКУ , опубликованной к повестке дня заседания комиссии 17 декабря.

В проекте решения НКРЭКУ указано, что "Гарантированный покупатель" имеет задолженность за отпущенную электрическую энергию исключительно перед предприятиями ДТЭК, что свидетельствует о грубом нарушении закона и дискриминационном подходе.

"Указанное выше свидетельствует о нарушении ГП "Гарантированный покупатель" требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирования рынка электрической энергии, и нарушение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по осуществлению функций гарантированного покупателя", - говорится в проекте решения НКРЭКУ.

Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" путем размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ".

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

"ДТЭК ВИЭ" официально уведомило руководство "Гарпока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства "ГарПока" является прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.