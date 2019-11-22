НКРЕКП попередньо сертифікувала оператора ГТС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла попереднє рішення про сертифікацію оператора ГТС України. Відповідна інформація опублікована на сайті НКРЕКП.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні комісія прийняла попереднє рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" на підставі обґрунтування до попереднього рішення щодо сертифікації.

Також комісія повідомить Секретаріату Енергетичного співтовариства про попереднє рішення про сертифікацію оператора ГТС.

Зазначимо, сертифікація оператора ГТС необхідна для завершення процесу анбандлінга за вимогами Третього енергопакету ЄС. Це зокрема необхідно, щоб укладати контракти з Росією на транзит або поставки за європейським законодавством.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україну не цікавить контракт з "Газпромом" на один рік, який пропонує російська сторона.

У той же час в Кабміні припускають, що Росія може прокачувати газ через Україну без контракту.