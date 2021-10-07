НКРЕКП послабила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові через рекордні ціни на газ і вугілля

Регулятор НКРЕКП підвищив цінові обмеження (price-cap) у Бурштинському енергоострові через рекордно високі ціни на природний газ і вугілля.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення, прийняте на засіданні 7 жовтня.
"На сьогодні ключовим питанням для підготовки до ОЗМ 2021/2022 є забезпечення необхідних обсягів палива. Так, з огляду на цінову кон'юнктуру на вугілля і газ на світових ринках (вугілля - 150-200 дол. США за тонну, газ - 1 тис. дол. США за тис.м3), у виробників електричної енергії, які здійснюють відпуск в торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС", виникає дефіцит оборотних коштів", - йдеться в проекті рішення, оприлюдненому на сайті комісії.
Для виправлення ситуації НКРЕКП підвищила цінове обмеження з поточних 959,12 грн./МВт.год в нічні години і 2048,23 грн./МВт.год в денні до 1,5 тыс. і 2,5 тыс. грн./МВт.год відповідно. В іншій частині України цінові обмежень встановлені на рівні 2 тыс. грн./МВт.год вночі і 4 тыс. МВт.год днем.
Нагадаємо, через занижені цінові обмеження, виникла критична ситуація з вугіллям на Калуській ТЕЦ. Станція кілька разів зупинялася через відсутність палива.
Керівництво ТЕЦ повідомило, що штучні обмеження в Бурштинському енергоострові не покривають собівартість виробництва електроенергії, що не дозволяє ТЕЦ купувати вугілля.
Калуська ТЕЦ офіційно звернулася до уряду і НКРЕКП з проханням виправити ситуацію із заниженими ціновими обмеженнями (price-cap), які не переглядалися більше 2 років.