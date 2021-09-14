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НКРЕКП може обмежити конкуренцію при експорті електроенергії, - ICC

Автор: Наталія Гурковська

Український комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) просить НКРЕКП утриматися від обмеження конкуренції при експорті електричної енергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист ICC Ukraine до членів НКРЕКП.

"Для здійснення експорту електричної енергії учасники ринку зазвичай укладають довгострокові контракти та здійснюють довгострокове планування обсягів експорту електричної енергії, що відповідає європейській практиці. Запровадження порядку одночасного зменшення річного та місячного аукціонів унеможливить укладення довгострокових контрактів", - йдеться в зверненні ICC Ukraine.

Як наголосили в ICC Ukraine, зміни, які планує НКРЕКП призведуть до погіршення умов для експорту електроенергії в Європу і негативно вплине на рівень конкуренції.

Окрім того, за висновками ICC Ukraine, намір НКРЕКП змінити процедуру зменшення фізичного права на передавання суперечить європейським правилам і нормам.

Нагадаємо, за 8 місяців 2021 року Україна знизила експорт електроенергії на 17% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року - до 2,475 млрд кВт-год.

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Електроенергія