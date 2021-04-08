НКРЕКП загострює кризу з інвесторами в "зелену" енергетику, - нардепи

Депутати зазначають, що на своєму засіданні НКРЕКП в черговий раз відклала прийняття проекту постанови "Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої ДП "Гарантований покупець" у січні 2021 року", чим створює значні ризики для відсутності поточних виплат за "зеленим" тарифом, а саме - сплата за січень та лютий поточного року.

В МФО зазначають, що питання своєчасності розрахунків є надважливим, оскільки більшість інвесторів залучали зовнішні інвестиції для реалізації проектів в Україні.

"Будь-які затримки у виплатах будуть свідчити про ухилення держави від стратегічного курсу щодо збільшення частки ВДЕ в енергетичному балансі. А це, своєю чергою, матиме негативний вплив на інвестиційний клімат України, відносини з країнами та партнерами, які оцінюють державні органи влади не за заявами, а за конкретними діями", - підкреслили в МФО.

Вони також повідомили, що 7 квітня представники МФО хотіли потрапити на засідання комісії аби нагадати його членам про необхідність виконання свого обов’язку, проте не були допущені.

"Сподіваємось, що комісія все ж таки винесе до прийняття рішення та буде дотримуватись принципу рівного доступу всіх учасників до засідання", - додали у депутатському об’єднанні.

