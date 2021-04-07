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Члени НКРЕКП виписали собі чергові премії до 50% окладу

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 12:31
Члени НКРЕКП виписали собі чергові премії до 50% окладу Фото: члени НКРЕКП виписали собі додаткові премії по 200-250 тисяч грн (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Члени Національної тарифної комісії НКРЕКП на засіданні 7 квітня прийняли рішення преміювати себе за підсумком 1 кварталу 2021 року в розмірі 50% посадового окладу. Згідно з їх деклараціями, розмір премії становить від 200 до 250 тисяч грн.

Відповідне рішення комісія прийняла одноголосно, свідчить трансляція засідання на офіційному каналі в YouTube.

"З деяких питань оплати праці: робимо аналогічно з попереднім кварталом", - повідомив голова комісії Валерій Тарасюк.

За 4 квартал 2020 року премія була затверджена в розмірі 50%. Таке рішення закріплено постановою НКРЕКП №2490 від 16 грудня 2020 р.

Частина членів НКРЕКП задекларували отримання цих премій на початку лютого 2021 року. Наприклад, Ольга Бабій отримала 208 323 грн, член Олексій Магда - 229 440 грн, свідчать дані Нацагентства з протидії корупції.

В обґрунтуванні нових виплат премій за 1 квартал 2021 року говориться, що вони необхідні для стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення його ефективності, якості та зацікавленості в досягненні результатів".

Нагадаємо, у 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому у 2 рази до 200 000 грн в місяць.

16 березня Окружний адмінсуд Києва визнав сумнівними повноваження 4 з 7 членів НКРЕКП, включаючи голову Валерія Тарасюка, через збіг строку їх повноважень та зобов'язав Кабінет міністрів розглянути питання їх звільнення.

Самі члени комісії судові засідання по цій справі проігнорували.

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