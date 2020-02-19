НКРЕКП не допускає USAID до обговорення ситуації на ринку електроенергії, - Кучеренко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не допускає консультантів незалежного агентства США з міжнародного розвитку (USAID) до обговорення рішень щодо змін на ринку електроенергії, які мають унеможливити маніпуляції. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає РБК-Україна.

"В Україні діє місія USAID, це американські консультанти, які власне і приїжджали до України з метою реформувати наш ринок. Привести його до європейських стандартів. Вчора (17 лютого - ред.) представники місії прийшли до комісії зі своїми пропозиціями. В це важко повірити, але на обговорення змін до правил ринку вони не потрапили. Спочатку понад годину від них вимагали погоджених з СБУ документів, потім ще годину під різними приводами не допускали до засідання. В решті решт, терпець в іноземців увірвався і вони пішли", - написав Кучеренко.

Депутат також зазначив, що раніше НКРЕКП ігнорувало думку представників Енергетичного співтовариства, відмовляючись проводити з ними попереднє обговорення проектів рішень щодо змін на ринку електроенергії, тепер Регулятор не допускає до обговорення американських консультантів. На його думку, це стане негативним сигналом для міжнародного співтовариства, яке підтримує реформи в Україні.

"Спочатку повне ігнорування європейського співтовариства, тепер зневага до USAID - це яскравий сигнал не лише партнерам на захід, це великий такий смачний привіт від українських "інвест-няньок" будь-якому іноземцю", - вважає Кучеренко.

Нагадаємо, НКРЕКП прийняла правки до Кодексу системи передачі в частині накладення плати за передачу на експортерів електроенергії. Проте 12 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і, тим самим, пригальмував дію цього рішення.

Як писало РБК-Україна, раніше Енергетичне співтовариство Європейського Союзу звернулось до НКРЕКП з проханням не приймати зміни до Кодексу системи передачі в частині введення тарифу на передачу при експорті електроенергії, оскільки це суперечить європейській практиці й законодавству.

У свою чергу, компанії постачальники електроенергії в колективній заяві попереджали, що в разі прийняття НКРЕКП змін до Кодексу системи передачі, експорт електроенергії може повністю припинитися.