НКРЕКП не може довести вину маніпуляторів на ринку електроенергії, - Тарасюк

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не може довести вину компаній, які здійснювали маніпуляції на ринку електроенергії в січні-лютому поточного року. Про це повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, передає РБК-Україна.

"Ми знаємо назви компаній, так. Ми попередили, що вони будуть виключені з ринку як учасники ринку. Ми їх попередили. Там треба подвійне порушення цього законодавства, не законодавства, а правил. Подвійне правопорушення, можливе правопорушення. З того часу, після того, як ми попередили, вони не виходять з такими заявками. Але ми будемо досліджувати це, ми будемо звертатися, разом з Антимонопольним комітетом діяти в цьому напрямку", - повідомив Тарасюк.

Він також зазначив, що галузевий регулятор не має можливості довести вину маніпуляторів, оскільки окремі дії, які вони вчиняли, не заборонені законодавством.

"Треба зрозуміти, що з технічної точки зору вони діяли в рамках чинного законодавства. І тут є така межа, яку треба розуміти. Не було заборонено прямо, вони не вчиняли дій, які були прямо заборонені. Вони вчиняли окремі легальні дії, які в сукупності можна вважати як зловживання. Але це треба довести. Мабуть, без судів не обійдеться, але ми просто так залишати це не збираємося, тому хай учасники ринку не хвилюються", - додав Тарасюк.

Нагадаємо, 25 лютого міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель закликав НКРЕКП розв'язувати проблему зловживань на ринку електроенергії, які спостерігались в січні-лютому поточного року.

Раніше НАЕК "Енергоатом" зазначав, що запропоновані Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), зміни до Правил ринку електроенергії, завдадуть збитків державним підприємствам.

Як писало РБК-Україна, в лютому народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко повідомив, що на оптовому ринку електричної енергії проводяться підозрілі операції, на яких заробляють мільйони завдяки поправці, яку пролобіював голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус.