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НКРЭКУ занимается популизмом, штрафуя облэнерго за отключение света, - эксперт

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Среда 25 января 2023 18:22
НКРЭКУ занимается популизмом, штрафуя облэнерго за отключение света, - эксперт Фото: НКРЭКУ занимается популизмом, штрафуя облэнерго за отключение света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Операторы системы распределения выключают людям свет по распоряжению системного оператора "Укрэнерго", а наложенные на них штрафы базируются на непроверенной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора "Умные электросети Украины" Александра Баранюка.

"Я убежденно считаю, что действия регулятора в этом случае носят популистический характер, при всем уважении, это не подходит регулятору и не имеет ничего общего с good government", - сказал он.

Баранюк подчеркнул, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) налагает на облэнерго штрафы за обязанности, которые они на себя не брали и выполняемые в условиях войны.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приказывать одну из компаний за то, что еще точно не проверено, и где достаточно высокая погрешность, не по вине комиссии, не по вине компаний, не по вине государства, а по вине государства-соседа", - сказал он.

Он добавил, что сейчас украинцы считают энергетиков героями, рискуя своей жизнью возвращают людям свет.

"Более того, облэнерго фактически лишены RAB-тарифа, они испытали недостаточное поднятие заработных плат, работают в условиях, когда их персонал активно мобилизуют", - подчеркнул Баранюк.

Напомним, ранее Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

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