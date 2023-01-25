ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НКРЕКП займається популізмом, штрафуючи обленерго за відключення світла, - експерт

Новость на русском →
Середа 25 січня 2023 18:22
НКРЕКП займається популізмом, штрафуючи обленерго за відключення світла, - експерт Фото: НКРЕКП займається популізмом, штрафуючи обленерго за відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Оператори системи розподілу вимикають людям світло за розпорядженням системного оператора "Укренерго", а накладені на них штрафи базуються на неперевіреній інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора "Розумні електромережі України" Олександра Баранюка.

"Я переконано вважаю, що дії регулятора в цьому випадку носять популістичний характер, при всій повазі, це не личить регулятору і не має нічого спільного з good government", - сказав він.

Баранюк підкреслив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) накладає на обленерго штрафи за обов’язки, які вони на себе не брали і які виконуються в умовах війни.

"Ми зараз говоримо про те, щоб наказувати одну з компаній за те, що ще достеменно не перевірене, і де є досить висока похибка, не з вини комісії, не з вини компаній, не з вини держави, а з вини держави-сусіда", - сказав він.

Він додав, що зараз українці вважають енергетиків героями, які ризикуючи своїм життям повертають людям світло.

"Більше того, обленерго фактично позбавлені RAB-тарифу, вони зазнали недостатнього підняття заробітних плат, працюють в умовах, коли їх персонал активно мобілізують", - підкреслив Баранюк.

Нагадаємо, раніше Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон