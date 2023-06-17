В ряде областей Украины угроза ракетных ударов. Может работать ПВО

В ряде областей Украины существует повышенный риск ракетной опасности. Возможна работа ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В Воздушных силах сообщили, что в Черниговской и Полтавской областях существует повышенная ракетная опасность.
"Возможна работа ПВО", - добавили в ВСУ.
"Ракетная опасность Харьковская, Днепропетровская области", - сообщили в Воздушных силах.
Воздушные силы сообщили, что сейчас ракетная опасность отменена в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Сегодня, 17 июня, в воздушном пространстве над Киевской областью был зафиксирован беспилотник. Позднее сообщалось, что беспилотник направляется в столицу.
Кроме того, русские военные обстреляли Херсонскую область. На этот раз кафиры атаковали с помощью управляемых авиабомб. В результате пострадали 3 человека. Один человек погиб.
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