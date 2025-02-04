В ряде областей Украины сегодня снова ввели аварийные отключения света

Кировоградская область

Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". В регионе с 07:42 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.

Там также предупредили, что из-за одновременного введения графиков отключения электроэнергии и аварийного отключения время без света может быть более длительным.



Сумская область

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что на территории Сумской области также введены графики аварийных отключений. По указанию НЭК "Укрэнерго", сегодня с 07:38 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди.

"Очередь при ГАВ отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по Вашему адресу или номеру лицевого счета", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не применяются.

Днепропетровская и Донецкие области

По данным ДТЭК, аварийные графики введены в Днепропетровской и Донецкой областях.

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровские и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

Удары по энергосистеме Украины

Напомним, на прошлой неделе в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания.

Несмотря на это в "Укрэнерго" заявили, что прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.