В ряде областей Украины начали отменять аварийные отключения: список

В Украине постепенно отменяют аварийные отключения энергоснабжения, которые ввели в результате ночной комбинированной атаки Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ДТЭК".

Днепропетровская и Донецкая области

Как пишет "ДТЭК", в обеих областях экстренные отключения света отменены. В случае изменений потребителей будут информировать отдельно в Telegram-канале.

Черкасская область

В том же числе об отмене экстренных отключений сообщили в Черкасской области. По словам председатель областной военной администрации (ОВА) Игоря Табуреца, соответствующая команда поступила от "Укрэнерго".

Кировоградская область

Как пишет "Суспільне", с 10:20, согласно распоряжению "Укрэнерго", аварийные отключения отменили и в Кировоградской области.

Ограничения не применяются

"Сейчас, после стабилизации ситуации в энергосистеме, ГАВ были отменены. Все обесточенные потребители будут запитаны в ближайшее время", - пишет "Укрэнерго".

В то же время украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток.