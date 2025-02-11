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В ряде областей Украины начали отменять аварийные отключения: список

Вторник 11 февраля 2025 10:43
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В ряде областей Украины начали отменять аварийные отключения: список Фото: в ряде областей Украины начали отменять аварийные отключения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине постепенно отменяют аварийные отключения энергоснабжения, которые ввели в результате ночной комбинированной атаки Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ДТЭК".

Днепропетровская и Донецкая области

Как пишет "ДТЭК", в обеих областях экстренные отключения света отменены. В случае изменений потребителей будут информировать отдельно в Telegram-канале.

Черкасская область

В том же числе об отмене экстренных отключений сообщили в Черкасской области. По словам председатель областной военной администрации (ОВА) Игоря Табуреца, соответствующая команда поступила от "Укрэнерго".

Кировоградская область

Как пишет "Суспільне", с 10:20, согласно распоряжению "Укрэнерго", аварийные отключения отменили и в Кировоградской области.

Ограничения не применяются

"Сейчас, после стабилизации ситуации в энергосистеме, ГАВ были отменены. Все обесточенные потребители будут запитаны в ближайшее время", - пишет "Укрэнерго".

В то же время украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток.

Обстрелы Украины

В ночь на 11 февраля российские террористы прибегли к комбинированной атаке и запустили против Украины крылатые ракеты и баллистику. В частности враг атаковал и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Всего было запущено 124 дрона с пяти направлений. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 57 БпЛА, еще 64 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Из-за атаки на Киевскую область в одном из районов региона были повреждены детский сад и школа в Бориспольском районе.

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ДТЭК Укрэнерго
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