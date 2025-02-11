В ряде областей Украины начали отменять аварийные отключения: список
В Украине постепенно отменяют аварийные отключения энергоснабжения, которые ввели в результате ночной комбинированной атаки Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ДТЭК".
Днепропетровская и Донецкая области
Как пишет "ДТЭК", в обеих областях экстренные отключения света отменены. В случае изменений потребителей будут информировать отдельно в Telegram-канале.
Черкасская область
В том же числе об отмене экстренных отключений сообщили в Черкасской области. По словам председатель областной военной администрации (ОВА) Игоря Табуреца, соответствующая команда поступила от "Укрэнерго".
Кировоградская область
Как пишет "Суспільне", с 10:20, согласно распоряжению "Укрэнерго", аварийные отключения отменили и в Кировоградской области.
Ограничения не применяются
"Сейчас, после стабилизации ситуации в энергосистеме, ГАВ были отменены. Все обесточенные потребители будут запитаны в ближайшее время", - пишет "Укрэнерго".
В то же время украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток.
Обстрелы Украины
В ночь на 11 февраля российские террористы прибегли к комбинированной атаке и запустили против Украины крылатые ракеты и баллистику. В частности враг атаковал и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Всего было запущено 124 дрона с пяти направлений. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 57 БпЛА, еще 64 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.
Из-за атаки на Киевскую область в одном из районов региона были повреждены детский сад и школа в Бориспольском районе.
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