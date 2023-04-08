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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

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Суббота 08 апреля 2023 14:27
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу Фото: в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине раздались сигналы воздушной тревоги. Об угрозе предупредили жителей восточных областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 14:46:

Во всех областях на востоке было объявлено об отбое воздушной тревоги.

Воздушная тревога по состоянию на 14:25:

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты нанесли удар по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе Запорожской области. К сожалению, есть пострадавший среди гражданских.

Также утром в Херсоне раздался взрыв, воздушная тревога в регионе на тот момент не была объявлена.

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