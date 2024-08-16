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В ряде областей Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Пятница 16 августа 2024 02:42
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В ряде областей Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 16 августа в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Причиной называют угрозу баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили военные в 02:36.

Через несколько минут в ВС написали о скоростной цели через Сумскую область.

Обновлено в 03:03

Военные сообщили об отбое угрозы.

Обновлено в 03:08

В некоторых областях Украины повторно объявили тревогу, поскольку снова появилась угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Где объявлена тревога

Карта тревог по состоянию на момент публикации новости выглядит следующим образом.

В ряде областей Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики

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