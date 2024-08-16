В ряде областей Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: люди в укрытии (Getty Images)

В ночь на 16 августа в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Причиной называют угрозу баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили военные в 02:36. Через несколько минут в ВС написали о скоростной цели через Сумскую область. Обновлено в 03:03 Военные сообщили об отбое угрозы. Обновлено в 03:08 В некоторых областях Украины повторно объявили тревогу, поскольку снова появилась угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Где объявлена тревога Карта тревог по состоянию на момент публикации новости выглядит следующим образом.