У низці областей України оголошено тривогу через загрозу балістики
Фото: люди в укритті (Getty Images)
У ніч на 16 серпня у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Причиною називають загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили військові о 02:36.
Через декілька хвилин у ПС написали про швидкісну ціль через Сумську область.
Де оголошено тривогу
Карта тривог станом на момент публікації новини виглядає наступним чином.
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