У низці областей України оголошено тривогу через загрозу балістики

Фото: люди в укритті (Getty Images)

У ніч на 16 серпня у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Причиною називають загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили військові о 02:36. Через декілька хвилин у ПС написали про швидкісну ціль через Сумську область. Де оголошено тривогу Карта тривог станом на момент публікації новини виглядає наступним чином.