В Украине объявлена масштабная тревога. В чем причина

Сигнал воздушной тревоги объявлен в большинстве областей Украины. Предупреждают об активности вражеской авиации на северной границе, а также запуске ракет на приграничье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.
Обновлено в 16:04.
Сигнал воздушной тревоги был объявлен во всех регионах Украины. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - написали Воздушные силы.
Обновлено в 16:15.
По всей Украине начали объявлять отбои воздушных тревог.
Стоит заметить, что ранее была зафиксирована активность вражеской тактической авиации вдоль северной границы. Также сообщалось о пусках управляемых авиационных бомб по территории Сумской области.
Как сообщал корреспондент РБК-Украина, в городе Конотоп, Сумской области, были слышны звуки взрывов. Также Воздушные силы сообщили о запуске россиянами ракет, которые были замечены в районе Конотопа.
Обновлено в 15:55.
В части областей объявили об отбое тревоги, однако на востоке все еще продолжается угроза обстрелов.
По состоянию на 15:41 тревога объявлена в северных, центральных, восточных и южных областях.
Жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Напомним, в ночь на четверг, 14 марта, российские войска атаковали дронами-камикадзе южные и центральные области.
Тогда же в Харькове было зафиксировано падение "Шахеда" в центре города в районе частных домов. Данные о предполагаемых пострадавших не поступали.
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