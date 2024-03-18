В Украине объявлена масштабная тревога. В чем причина

Обновлено в 16:04.

Сигнал воздушной тревоги был объявлен во всех регионах Украины. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - написали Воздушные силы.

Обновлено в 16:15.

По всей Украине начали объявлять отбои воздушных тревог.

Стоит заметить, что ранее была зафиксирована активность вражеской тактической авиации вдоль северной границы. Также сообщалось о пусках управляемых авиационных бомб по территории Сумской области.

Как сообщал корреспондент РБК-Украина, в городе Конотоп, Сумской области, были слышны звуки взрывов. Также Воздушные силы сообщили о запуске россиянами ракет, которые были замечены в районе Конотопа.

Обновлено в 15:55.

В части областей объявили об отбое тревоги, однако на востоке все еще продолжается угроза обстрелов.

По состоянию на 15:41 тревога объявлена в северных, центральных, восточных и южных областях.

Жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на четверг, 14 марта, российские войска атаковали дронами-камикадзе южные и центральные области.

Тогда же в Харькове было зафиксировано падение "Шахеда" в центре города в районе частных домов. Данные о предполагаемых пострадавших не поступали.

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