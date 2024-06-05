В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов"

В ряде южных областей объявлена воздушная тревога из-за атаки ударными дронами "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 22:14 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской областях.
В 22:47 в Воздушных силах сообщили, что в данный момент "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области и движутся в северо-западном направлении.
В 23:19 военные уточнили, что очередная группа вражеских БпЛА в Херсонской области движется в сторону Днепропетровской области.
Кроме того, группа ударных БпЛА движется из Николаевской области в направлении Одесской области.
По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Фото: Карта воздушных тревог (https://t.me/alarmukraine)
Напомним, 5 июня около 17:00 в Одессе прогремел взрыв.
Позже стало известно, что россияне ударили по гражданской туристической инфраструктуре в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
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