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В Одесской области раздавался взрыв, россияне ударили по гражданской инфраструктуре

Среда 05 июня 2024 19:05
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В Одесской области раздавался взрыв, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Фото: в Одесской области раздавался взрыв, россияне ударили по гражданской инфраструктуре (facebook.com Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

Во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв. Россияне ударили по гражданской инфраструктуре региона, которая связана с отдыхом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Что предшествовало

Воздушную тревогу на территории Одесской области объявили в 16:57. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма. Позже они заявили о скоростной цели в направлении Одесской области.

Уже около 17:00 в Одессе был слышен взрыв. Отбой воздушной тревоги объявили в 17:28.

Удар по гражданской инфраструктуре

Плетенчук рассказал, что во время тревоги российские террористы нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, которая связана с отдыхом. Обошлось без жертв.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, враг попал по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Сейчас идет осмотр места удара, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Одесской области раздавался взрыв, россияне ударили по гражданской инфраструктуре

Фото: последствия удара по курортному поселку в Одесской области (t.me/odesa_prokuratura)

Обстрел баз отдыха

В полночь 3 июня россияне обстреляли Харьковскую область. Позже выяснилось, что террористы попали по базе отдыха в селе Дачное Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела погиб 45-летний мужчина. В частности были и раненые: женщина 35 лет и 42-летний мужчина.

В мае враг обстрелял кладбище в Харьковской области и базу отдыха в селе Черкасская Лозовая. Более того, россияне нанесли повторный удар после того, как к месту событий прибыли медики и спасатели.

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