РФ готова к массированной атаке на Украину: эксперт назвал признаки

Российские войска готовы к массированной атаке по Украине. Уже есть несколько признаков подготовки РФ к масштабному обстрелу.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

"Борты Х-101 снаряжены, Ту-22 из Х-22 летают довольно регулярно. "Кинжалы" - три самолета точно есть. В море не было серьезных сообщений о носителях "Калибров", но в течение суток могут подготовить. "Искандеры" постоянно перемещаются и постоянно угрожают, пуляют из Крыма по Одессе, Николаеву и Херсону", - перечислил эти признаки эксперт.

По словам Криволапа, это все уже снаряжено, на бортах, оно уже готово, то есть в любой момент, когда россияне решат, что нужно проводить масштабную авиационную ракетную атаку, они будут готовы это сделать.

"Но это не значит, что надо каждую ночь ждать. Просто постоянно нужно быть внимательным, понимать, как ты будешь защищать себя и все такое", - отметил эксперт.

Также он назвал вероятные цели для предстоящего массированного удара оккупантов.

"Я думаю, что все-таки по ядерной энергетике бить не будут, но по подстанциям, по распределительным станциям могут бить", - отметил эксперт.