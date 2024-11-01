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РФ готова к массированной атаке на Украину: эксперт назвал признаки

Украина, Пятница 01 ноября 2024 15:25
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РФ готова к массированной атаке на Украину: эксперт назвал признаки Фото: РФ готова к массированной атаке на Украину, какие признаки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская, Дмитрий Олейник

Российские войска готовы к массированной атаке по Украине. Уже есть несколько признаков подготовки РФ к масштабному обстрелу.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

"Борты Х-101 снаряжены, Ту-22 из Х-22 летают довольно регулярно. "Кинжалы" - три самолета точно есть. В море не было серьезных сообщений о носителях "Калибров", но в течение суток могут подготовить. "Искандеры" постоянно перемещаются и постоянно угрожают, пуляют из Крыма по Одессе, Николаеву и Херсону", - перечислил эти признаки эксперт.

По словам Криволапа, это все уже снаряжено, на бортах, оно уже готово, то есть в любой момент, когда россияне решат, что нужно проводить масштабную авиационную ракетную атаку, они будут готовы это сделать.

"Но это не значит, что надо каждую ночь ждать. Просто постоянно нужно быть внимательным, понимать, как ты будешь защищать себя и все такое", - отметил эксперт.

Также он назвал вероятные цели для предстоящего массированного удара оккупантов.

"Я думаю, что все-таки по ядерной энергетике бить не будут, но по подстанциям, по распределительным станциям могут бить", - отметил эксперт.

Обстрел РФ по Украине 1 ноября

В ночь на 1 ноября РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В общей сложности оккупанты запустили по Украине 48 дронов и три ракеты. ПВО сбила больше половины беспилотников и ракету Х-59/69.

В частности, в Киевской области в одном из районов в результате падения обломков дрона были повреждены частные дома. А в Одессе под удар попала пожарная часть. Были ранены спасатели.

Кроме того, из-за падения обломков повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской областях.

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