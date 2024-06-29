Оккупанты 12 раз атаковали в районе Волчанска, два боестолкновения продолжаются, - Генштаб

Российские оккупанты в течение суток 28 июня совершили 12 атак в районе Волчанска Харьковской области. Сил обороны отразили 10 из них, еще два боестолкновения по состоянию на 22:00 28 июня продолжались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ .

Следует отметить, что в последнее время Генштаб не конкретизировал количество атак врага в районах Волчанска и Липцев, в большинстве своем сообщая общее количество по Харьковскому направлению.

Однако, согласно сводке, ситуация в районе Волчанска контролируется.

Предварительные потери агрессора на Харьковском направлении составили 89 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, 26 блиндажей и склад боеприпасов.

На Купянском направлении противник предпринял девять попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка и Кругляковка. Украинские воины отразили восемь атак врага. Продолжается бой у Синьковки.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Защитники Украины отразили 17 атак врага, бои продолжаются. Принимаются меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории.

На Северском направлении обстановка напряжена. С начала суток оккупанты совершили 19 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки. Подразделения Сил обороны отразили 15 атак российских оккупантов, еще четыре боестолкновения продолжаются. Принимаются меры по наращиванию устойчивости обороны.

На Краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений продвинуться в районе Часова Яра, Нового и Ивановского. Украинские защитники отбили две атаки противника, еще три штурмовых действия не завершились.

В направлении Горловка-Торецк противник при поддержке авиации 15 раз атаковал позиции украинской армии. Без успеха завершились 14 вражеских штурмов, еще одно сражение продолжается. Ситуация под контролем сил обороны.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боесоприкосновений увеличилось до 37. Захватчики продолжают давить на боевые порядки наших подразделений вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеньевки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Нашими воинами отражены 29 вражеских атак, продолжаются бои. Украинские защитники прилагают максимум усилий по сдерживанию активности врага и его истощению.

Предварительные потери агрессора на этом направлении составили 160 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два блиндажа.

На Кураховском направлении с начала суток произошло 11 боесоприкосновений. Без успеха для противника завершилось пять штурмовых действий вблизи Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки. В то же время сохраняется активность врага вблизи Красногоровки, где четыре атаки агрессора отбиты, и еще два боестолкновения продолжаются. Ситуация напряженная. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки.

На Времивском направлении противник пытается вклиниться в передний край обороны наших подразделений в районе Водяного. Действия врага активно поддерживаются артиллерией. Украинские военные прилагают максимум усилий для истощения оккупантов и нанесения им значительных потерь.

На Ореховском и Приднепровском направлениях все усилия захватнических войск потеснить наши подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу.

На других направлениях обстановка без существенных изменений.