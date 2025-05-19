Низкий рост экономики и скачок цен: Еврокомиссия ухудшила прогноз для Украины

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту экономики Украины на текущий год. Быстрый рост может начаться только в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз ЕК (весна 2025 года).
Прогноз роста ВВП на 2025 год ухудшен до 2,0% с 2,8% в ноябре прошлого года. На 2026 год прогноз ухудшен до 4,7% с 5,3%.
"В 2025 году прогнозируется дальнейшее замедление экономической активности до 2,0%, поскольку война продолжает оказывать сильное давление на производственный потенциал Украины и деловые настроения", - говорится в сообщении.
Согласно ожиданием ЕК, экспорт должен ослабеть, что отражает сдержанное промышленное производство, особенно в энергоемких секторах, затронутых высокими ценами на энергию, и закрытие угольной шахты в Покровске, ключевого поставщика для сталелитейной промышленности.
Прогнозируется, что инфляция вырастет до 12,6% в 2025 году из-за резкого роста затрат на энергию и рабочую силу, прежде чем ослабнет в 2026 году по мере ослабления давления со стороны предложения.
C 2026 года прогнозируется более сильный экономический рост, который будет способствовать дальнейшему улучшению сбора доходов, в то время как постепенное смещение расходов с военных нужд на восстановление и реконструкцию будет способствовать значительному сокращению дефицита.
По данным ЕК, после устойчивого роста, продолжавшегося до начала 2024 года, экономика Украины начала терять импульсы в середине 2024 года, что отражает усиление атак России на критически важную инфраструктуру, более слабый урожай сельскохозяйственной продукции из-за неблагоприятных погодных условий и острую нехватку рабочей силы, что продолжало ограничивать экономическую активность.
По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9%. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года - 2,7% в год.
Национальный банк Украины (НБУ) в апреле ухудшил прогноз по реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году до 3,1%.
МВФ в апреле ухудшил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году до 2,0% по сравнению с 2,5% в прогнозе за октябрь.
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