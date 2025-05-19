Низкий рост экономики и скачок цен: Еврокомиссия ухудшила прогноз для Украины

Прогноз роста ВВП на 2025 год ухудшен до 2,0% с 2,8% в ноябре прошлого года. На 2026 год прогноз ухудшен до 4,7% с 5,3%.



"В 2025 году прогнозируется дальнейшее замедление экономической активности до 2,0%, поскольку война продолжает оказывать сильное давление на производственный потенциал Украины и деловые настроения", - говорится в сообщении.

Согласно ожиданием ЕК, экспорт должен ослабеть, что отражает сдержанное промышленное производство, особенно в энергоемких секторах, затронутых высокими ценами на энергию, и закрытие угольной шахты в Покровске, ключевого поставщика для сталелитейной промышленности.

Прогнозируется, что инфляция вырастет до 12,6% в 2025 году из-за резкого роста затрат на энергию и рабочую силу, прежде чем ослабнет в 2026 году по мере ослабления давления со стороны предложения.

C 2026 года прогнозируется более сильный экономический рост, который будет способствовать дальнейшему улучшению сбора доходов, в то время как постепенное смещение расходов с военных нужд на восстановление и реконструкцию будет способствовать значительному сокращению дефицита.

По данным ЕК, после устойчивого роста, продолжавшегося до начала 2024 года, экономика Украины начала терять импульсы в середине 2024 года, что отражает усиление атак России на критически важную инфраструктуру, более слабый урожай сельскохозяйственной продукции из-за неблагоприятных погодных условий и острую нехватку рабочей силы, что продолжало ограничивать экономическую активность.

