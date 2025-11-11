Ряд областей изменил графики отключения света: как теперь действуют

Во вторник, 11 ноября, в отдельных областях Украины были введены графики отключения света. Однако из-за увеличения потребления электроэнергии ряд областей изменил графики отключения.
РБК-Украина рассказывает о том, какие области изменили графики отключения света сегодня.
Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что из-за перегрузки системы сегодня в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений - от 2 до 4 очередей.
Кроме тог было введено ограничение потребления для бизнеса и промышленности.
Сегодня, 11 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
По команде НЭК "Укрэнерго", 11 ноября будет действовать такой график почасовых отключений.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 11 ноября 2025 года, получена команда НЭК "Укрэнерго" с 15:30 до 20:00 применить 4 очереди ГПВ.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
По указанию НЭК "Укрэнерго" обновлено ГПВ на 11 ноября. Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом времени на переключение):
Страница в Telegram: t.me/Zaporizhzhyaoblenergo_news
Обновленный график почасовых отключений на 11 ноября в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".
Часы отсутствия электроснабжения:
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго" и облэнерго.