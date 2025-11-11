Ряд областей изменил графики отключения света: как теперь действуют

"Укрэнерго"

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что из-за перегрузки системы сегодня в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений - от 2 до 4 очередей.

Кроме тог было введено ограничение потребления для бизнеса и промышленности.

Сумская область

Сегодня, 11 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 11 ноября будет действовать такой график почасовых отключений.



Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 11 ноября 2025 года, получена команда НЭК "Укрэнерго" с 15:30 до 20:00 применить 4 очереди ГПВ.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Запорожская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" обновлено ГПВ на 11 ноября. Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом времени на переключение):

Подчерк 1.1: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 14:30 - 21:30

Подчерк 1.2: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 14:30 - 21:30

Подчерк 2.1: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 14:30 - 20:30

Подчерк 2.2: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 18:00 - 21:30

Подчерк 3.1: 00:00 - 00:30, 08:30 - 14:30, 18:00 - 24:00

Подчерк 3.2: 00:00 - 00:30, 11:00 - 14:30, 18:00 - 24:00

Подчерк 4.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:00, 15:00 - 21:30

Подчерк 4.2: 07:30 - 14:30, 18:00 - 21:30

Подчерк 5.1: 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:30 - 24:00

Подчерк 5.2: 00:00 - 00:30, 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00

Подчерк 6.1: 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:30 - 24:00

Подчерк 6.2: 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:30 - 24:00

Страница в Telegram: t.me/Zaporizhzhyaoblenergo_news

Черкасская область

Обновленный график почасовых отключений на 11 ноября в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".

Часы отсутствия электроснабжения:

Подчерк 1.1 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:30

Подчерк 1.2 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30

Подчерк 2.1 12:00 - 15:30, 18:00 - 21:00

Подчерк 2.2 12:30 - 15:30, 18:00 - 21:00

Подчерк 3.1 15:30 - 18:30, 21:30 - 24:00

Подчерк 3.2 13:30 - 17:00, 18:30 - 21:30

Подчерк 4.1 15:30 - 18:00, 19:30 - 22:00

Подчерк 4.2 10:30 - 14:00, 16:30 - 19:30, 22:00 - 24:00

Подчерк 5.1 11:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 22:30 - 24:00

Подчерк 5.2 11:30 - 15:30, 17:30 - 19:30, 21:30 - 24:00

Подчерк 6.1 14:00 - 17:30, 19:30 - 21:30

Подчерк 6.2 12:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo