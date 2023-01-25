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Президент Колумбии объяснил, почему не будет передавать Украине советское оружие

Новина українською →
Богота, Среда 25 января 2023 05:40
Президент Колумбии объяснил, почему не будет передавать Украине советское оружие Фото: президент Колумбии Густаво Петро (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Колумбия и США обсудили передачу Украине колумбийского вооружения советского производства, однако Богота отказалась от этого предложения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "360 news", об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

По его словам, советская техника - в плохом состоянии и технически не обслуживается. Президент добавил, что Колумбия "не занимает ничью сторону", а выступает за мир.

"Поэтому ни одна единица российской техники, в каком бы состоянии она не находилась на нашей территории, не будет использована в этом конфликте", - заявил он.

Отметим, что Колумбия осудила вторжение России в Украине, а недавно получила статус союзника США вне НАТО.

Кроме того, Колумбия решила направить специалистов по разминированию для обучения украинских военнослужащих.

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