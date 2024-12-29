Ряд стран ЕС совместно призвали власти Грузии к новым выборам

Страны Северо-Балтийской восьмерки (NordicBaltic Eight) призвали власть Грузии провести новые выборы. Это случилось после спорных парламентских выборов в октябре и сегодняшней инаугурации нового президента, а также задержаний митингующих.
Об этом заявила глава МИД Литвы Байба Драже, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.
На ее странице опубликовано заявление группы стран ЕС, входящих в Северо-Балтийскую восьмерку. Речь идет о Литве, Латвии, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.
"Мы серьезно обеспокоены ситуацией в Грузии. Мы призвали к тщательному и беспристрастному расследованию нарушений, о которых сообщалось до и во время парламентских выборов 26 октября", - говорится в сообщении.
Далее в ответе к посту, Браже продолжила цитату совместного заявления. В нем говорится, что страны осудили насилие и запугивание в отношении мирных демонстрантов, политиков и представителей СМИ. Они сожалеют об угрозах в адрес президента Саломе Зурабишвили, которая не признает ни парламентские выборы, ни решение избирательной коллегии, которая избрала на пост нового президента бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.
"Как давние друзья Грузии и сторонники европейских устремлений грузинского народа, мы встревожены тем, что страна движется к более глубокой поляризации и кризису", - говорится в посте главы литовского МИД.
Там подчеркнули, что Грузии срочно нужен выход из кризиса, а также требуется восстановление общественного доверия к демократическим институтам страны.
"Мы призываем власти Грузии предпринять немедленные шаги в этом направлении, в том числе путем реализации рекомендаций ОБСЕ по выборам и рассмотрения возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили добровольно покинула президентский дворец. В это же время Михаил Кавелашвили в здании парламента принял присягу.
Также мы писали о том, что после его инаугурации силовики в Грузии провели первые задержания протестующих, которые находились у здания парламента.
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