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Нижня палата Конгресу США затвердила вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

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Вашингтон, Вівторок 19 липня 2022 05:56
Нижня палата Конгресу США затвердила вступ Швеції та Фінляндії до НАТО Фото: Нижня палата Конгресу США затвердила вступ Швеції і Фінляндії до НАТО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, що підтримує вступ Фінляндії і Швеції до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За даними видання, 394 депутати проголосували за ухвалення резолюції, 18 - проти, 19 не голосували.

Зазначається, що всі депутати, які проголосували проти вступу Швеції і Фінляндії в НАТО належать до Республіканської партії.

Голосування відбулося рівно через два місяці після того, як дві скандинавські країни подали заявки на вступ до НАТО.

Зазначимо, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.

Вже минулого місяця під час саміту НАТО країни підписали угоду про зняття вето Туреччини в обмін на зобов'язання з боротьби з тероризмом і експорту зброї. Анкара, зі свого боку, заявила, що буде уважно стежити за виконанням угоди.

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