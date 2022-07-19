Нижня палата Конгресу США затвердила вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, що підтримує вступ Фінляндії і Швеції до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Hill .

За даними видання, 394 депутати проголосували за ухвалення резолюції, 18 - проти, 19 не голосували.

Зазначається, що всі депутати, які проголосували проти вступу Швеції і Фінляндії в НАТО належать до Республіканської партії.

Голосування відбулося рівно через два місяці після того, як дві скандинавські країни подали заявки на вступ до НАТО.

Зазначимо, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.

Вже минулого місяця під час саміту НАТО країни підписали угоду про зняття вето Туреччини в обмін на зобов'язання з боротьби з тероризмом і експорту зброї. Анкара, зі свого боку, заявила, що буде уважно стежити за виконанням угоди.