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В Нижегородской области РФ произошел взрыв на нефтехимическом заводе (видео)

Фото: Иллюстративное фото (рус СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

В городе Дзержинск (Нижегородская область РФ) сегодня, 12 июля, произошел взрыв на предприятии нефтехимической продукции АО "СИБУР-Нефтехим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"На предприятии горит производственная установка, содержащая химвещество и кислород", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть угроза повторно взрыва, площадь пожара пока уточняется.

Фото: пожар (t.me/nn_obl)

Некоторое время назад пожару присвоили 2 ранг. Больше подробностей о случившемся пока нет.

"СИБУР-Нефтехим" - предприятие СИБУРа по выпуску нефтехимической продукции, расположенное в городе Дзержинске Нижегородской области.

Занимается производством акриловой кислоты и эфиров, окиси этилена и гликолей и энергопроизводством.

Пожары и взрывы в России

Напомним, в последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. К примеру, два дня назад в Москве в автосервисе сдетонировал газовый баллон. После этого там начался сильный пожар.

Также 4 июля в Москве прогремели несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

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