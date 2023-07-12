В Нижегородской области РФ произошел взрыв на нефтехимическом заводе (видео)

"На предприятии горит производственная установка, содержащая химвещество и кислород", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть угроза повторно взрыва, площадь пожара пока уточняется.

Фото: пожар (t.me/nn_obl)

Некоторое время назад пожару присвоили 2 ранг. Больше подробностей о случившемся пока нет.

"СИБУР-Нефтехим" - предприятие СИБУРа по выпуску нефтехимической продукции, расположенное в городе Дзержинске Нижегородской области.

Занимается производством акриловой кислоты и эфиров, окиси этилена и гликолей и энергопроизводством.

Пожары и взрывы в России

Напомним, в последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. К примеру, два дня назад в Москве в автосервисе сдетонировал газовый баллон. После этого там начался сильный пожар.

Также 4 июля в Москве прогремели несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.