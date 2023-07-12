В Нижегородской области РФ произошел взрыв на нефтехимическом заводе (видео)

В городе Дзержинск (Нижегородская область РФ) сегодня, 12 июля, произошел взрыв на предприятии нефтехимической продукции АО "СИБУР-Нефтехим".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"На предприятии горит производственная установка, содержащая химвещество и кислород", - говорится в сообщении.
Отмечается, что есть угроза повторно взрыва, площадь пожара пока уточняется.
Фото: пожар (t.me/nn_obl)
Некоторое время назад пожару присвоили 2 ранг. Больше подробностей о случившемся пока нет.
"СИБУР-Нефтехим" - предприятие СИБУРа по выпуску нефтехимической продукции, расположенное в городе Дзержинске Нижегородской области.
Занимается производством акриловой кислоты и эфиров, окиси этилена и гликолей и энергопроизводством.
Напомним, в последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. К примеру, два дня назад в Москве в автосервисе сдетонировал газовый баллон. После этого там начался сильный пожар.
Также 4 июля в Москве прогремели несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.
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