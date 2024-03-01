В Нижегородской области РФ были слышны громкие взрывы

О причинах и последствиях взрывов не сообщается. Отметим, что в городе расположен Завод имени Я. М. Свердлова – градообразующее предприятие, входящее в военно-промышленный комплекс РФ.

Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, зарядов для горнорудной промышленности, сейсмических и геофизических работ. Он также производит авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО и пр.

Удары по объектам в России

Ночью 25 февраля россияне заявили об атаке дронов над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Днем ранее в российском городе Липецк прогремел ряд взрывов, после чего на территории местного Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар. Предприятие атаковали беспилотники. Кроме того, в эту же ночь силы ПВО россиян сбивали дроны в Курской и Тульской областях.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужбам удалось за последние несколько месяцев значительно сократить экспорт российских нефтепродуктов. По его словам нефтеперерабатывающие предприятия – это законные цели Украины.