RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нижегородской области РФ были слышны громкие взрывы

Фото: в Нижегородской области РФ были слышны громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В городе Дзержинск Нижегородской области России сегодня ночью, 1 марта, были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.

О причинах и последствиях взрывов не сообщается. Отметим, что в городе расположен Завод имени Я. М. Свердлова – градообразующее предприятие, входящее в военно-промышленный комплекс РФ.

Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, зарядов для горнорудной промышленности, сейсмических и геофизических работ. Он также производит авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО и пр.

Удары по объектам в России

Ночью 25 февраля россияне заявили об атаке дронов над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Днем ранее в российском городе Липецк прогремел ряд взрывов, после чего на территории местного Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар. Предприятие атаковали беспилотники. Кроме того, в эту же ночь силы ПВО россиян сбивали дроны в Курской и Тульской областях.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужбам удалось за последние несколько месяцев значительно сократить экспорт российских нефтепродуктов. По его словам нефтеперерабатывающие предприятия – это законные цели Украины.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВторжение России в УкраинуВзрывы