Нижче психологічної позначки: що відбувається з курсом долара 2 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 27,98 гривень за долар, курс євро знизився на 28 копійок до 30,53 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,45 (27,52 - 1 квітня), продажу - 27,98 (28,08 - 1 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,70 (29,96 - 1 квітня), продажу - 30,53 (30,81 - 1 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,12 - 1 квітня), продажу 3,61 (3,62 - 1 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 2 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,65 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 30,33 гривень за євро. Однак до 12:00 курс впав до 27,57-27,60 грн/долар.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 квітня довідковий курс на рівні 27,62 грн/долар, знизивши його порівняно з 1 квітня (27,78 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,50 - 27,85 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій заявив, що більша частина коштів, які Україна розраховує отримати від МВФ, повинна бути спрямована на покриття дефіциту держбюджету і створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення. Якщо Україні отримає 10 млрд доларів, то курс може залишитися на рівні 28 грн/долар.