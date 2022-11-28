Ниже уровня возможного лимита. Цены на российскую нефть упали до 52 долларов, - СМИ

Цены на российскую нефть сорта Urals упали до 51,96 доллара за баррель. Это ниже уровня, который страны ЕС обсуждают в рамках введения лимита цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Цены на Urals в конце прошлой недели упали до 51,96 доллара за баррель в Приморском порту на Балтийском море, к такому же уровню цены упали в порту Новороссийска в Черном море. Bloomberg отмечает, что Platts также оценивал стоимость Urals в российском порту Приморск в прошлый четверг примерно в 52 доллара за баррель.
Как сообщает Bloomberg, в настоящее время существует определенная неопределенность цен на российскую нефть, поскольку после войны торговля ею стала менее прозрачной. Ценовые данные Argus использует Министерство финансов РФ для расчета экспортных пошлин.
Речь идет о котировках нефти на базисе FOB. Российский продавец получает деньги только за нефть и ее доставку на борт, а расходы на фрахт, перевозку нефти и страхование танкера берет на себя трейдер.
Большинство стран Европы настаивают на ограничении цен на уровне 65-75 долларов за баррель. Однако некоторые из стран предлагают установить более низкий ценовой предел. Польша требует ограничить цену на экспорт российской нефти на уровне 30 долларов за баррель.
Напомним, что послы Евросоюза проведут в понедельник, 28 ноября, вечером встречу, где обсудят введение лимита цен на нефть из России.
Ранее в СМИ появилась информация, что министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о ценовом потолке для российской нефти.
Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад ввести лимит цен на российскую нефть "а не играть в имитацию".
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