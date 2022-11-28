Ниже уровня возможного лимита. Цены на российскую нефть упали до 52 долларов, - СМИ

Цены на Urals в конце прошлой недели упали до 51,96 доллара за баррель в Приморском порту на Балтийском море, к такому же уровню цены упали в порту Новороссийска в Черном море. Bloomberg отмечает, что Platts также оценивал стоимость Urals в российском порту Приморск в прошлый четверг примерно в 52 доллара за баррель.

Как сообщает Bloomberg, в настоящее время существует определенная неопределенность цен на российскую нефть, поскольку после войны торговля ею стала менее прозрачной. Ценовые данные Argus использует Министерство финансов РФ для расчета экспортных пошлин.

Речь идет о котировках нефти на базисе FOB. Российский продавец получает деньги только за нефть и ее доставку на борт, а расходы на фрахт, перевозку нефти и страхование танкера берет на себя трейдер.

Большинство стран Европы настаивают на ограничении цен на уровне 65-75 долларов за баррель. Однако некоторые из стран предлагают установить более низкий ценовой предел. Польша требует ограничить цену на экспорт российской нефти на уровне 30 долларов за баррель.