НБУ поднял курс доллара до исторического максимума

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар снова обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6461 гривен за 1 доллар (+0,0614 грн).

Предыдущий максиму был зафиксирован 28 ноября - 41,6010 грн/доллар.

С начала года доллар подорожал на 9,6% (с 37,9824 на 31 декабря 2023 года).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,7242 гривен за 1 евро (-0,1768 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,70-41,72 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,85 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в начале декабря возможен рост курса доллара.

Однако, по его словам, курсовые показатели будут изменяться с незначительной амплитудой и в недельном разрезе будут малозаметными.