Никакой "усталости". Умеров назвал главные месседжи визита главы Пентагона в Украину

Визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев 20 ноября перечеркивает попытки России навязать мнение о "усталости США от Украины". Кроме того, он был плодотворным еще в двух аспектах.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с главой Пентагона, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства.

"Убежден, что продуктивный визит министра Остина перечеркивает любые попытки наших врагов навязать мнение об "усталости США от Украины". Напротив, этот и будущие визиты и встречи с нашими союзниками и партнерами со всего мира лишь подчеркивают силу и вес военной дипломатии", - сказал он.

Кроме этого, как отмечают в Минобороны, стороны обсудили планы Украины по противостоянию российской агрессии, нынешние и будущие потребности на поле боя для их реализации и пути дальнейшей помощи со стороны США и союзников.

"У нас был плодотворный разговор по поводу текущих и будущих потребностей Украины на поле боя и того, как Соединенные Штаты с союзниками могут помочь их удовлетворить", - отметил Умеров.

К тому же, еще одна важная тема касалась НАТО.

"Украина избрала свой путь: стать членом Альянса. Поэтому НАТОфикация - один из главных приоритетов министерства обороны Украины", - добавил министр.

Визит Остина в Киев

20 ноября в Украину с визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Как рассказывали в пресс-службе Пентагона, во время приезда в Киев Остин проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. Стороны обсудят партнерство между странами и военную помощь ВСУ. В день визита Остина в Киев США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и военную технику на сумму более 100 миллионов долларов.