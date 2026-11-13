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"Никаких сюрпризов": Мерц обратился к Трампу перед встречей с Путиным

16:50 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Канцлер Германии Фридрих Мерц (flickr.com)

Европейские лидеры опасаются, что встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае превратится во "второй дух Анкориджа".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

Мерц призвал Трампа

Мерц призвал Трампа не устраивать никаких сюрпризов во время переговоров по Украине с Путиным на следующей неделе.

"Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может превратиться во "второй момент Анкориджа", - сказал Мерц, имея в виду саммит Трампа и Путина в Анкоридже. Именно его лидеры Европы рассматривали как потенциально ключевой момент в усилиях по прекращению войны в Украине.

"Поэтому я хочу очень четко выразить наше послание США: пожалуйста, без сюрпризов. Продолжайте играть как часть "Сборной Европы" и "Сборной Украины", - говорит Мерц.

После встреч представителей США, РФ и Украины в Абу-Даби ожидается, что в ближайшие недели начнутся предметные мирные переговоры. В них впервые примет участие Европа, сказал Мерц.

Он отверг призывы России поставить архитектуру безопасности Европы в центр переговоров, ведь такая структура уже существует - в форме НАТО.

"Предстоящие дискуссии должны сосредоточиться на одном центральном вопросе: в каких рамках можно обеспечить безопасность Украины после достижения мира? Однако сначала мы должны реально достичь этого мира", - уверен он.

Поддержка Украины

Мерц настаивает, чтобы лидеры ЕС обязались поддерживать Украину в рамках переговоров по долгосрочному бюджету блока.

Он сказал, что предложение получило широкую поддержку, хотя до соглашения еще далеко.

Ранее РБК-Украина писало, что Европу на возможных мирных переговорах по Украине может представлять большая пятерка государств. Это проверенный годами формат сотрудничества, уверен Мерц.

Кроме того, Евросоюз вряд ли примет решение о назначении единого спецпосланника для переговоров по прекращению войны в Украине на ближайшем саммите в Дублине.

Также после переговоров в Абу-Даби возможен разговор Мерца с Путиным. В Берлине заявили, что в ОАЭ удалось достичь понимания основных основ урегулирования.

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