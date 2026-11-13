"Никаких сюрпризов": Мерц обратился к Трампу перед встречей с Путиным

Европейские лидеры опасаются, что встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае превратится во "второй дух Анкориджа".
Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.
Мерц призвал Трампа не устраивать никаких сюрпризов во время переговоров по Украине с Путиным на следующей неделе.
"Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может превратиться во "второй момент Анкориджа", - сказал Мерц, имея в виду саммит Трампа и Путина в Анкоридже. Именно его лидеры Европы рассматривали как потенциально ключевой момент в усилиях по прекращению войны в Украине.
"Поэтому я хочу очень четко выразить наше послание США: пожалуйста, без сюрпризов. Продолжайте играть как часть "Сборной Европы" и "Сборной Украины", - говорит Мерц.
После встреч представителей США, РФ и Украины в Абу-Даби ожидается, что в ближайшие недели начнутся предметные мирные переговоры. В них впервые примет участие Европа, сказал Мерц.
Он отверг призывы России поставить архитектуру безопасности Европы в центр переговоров, ведь такая структура уже существует - в форме НАТО.
"Предстоящие дискуссии должны сосредоточиться на одном центральном вопросе: в каких рамках можно обеспечить безопасность Украины после достижения мира? Однако сначала мы должны реально достичь этого мира", - уверен он.
Мерц настаивает, чтобы лидеры ЕС обязались поддерживать Украину в рамках переговоров по долгосрочному бюджету блока.
Он сказал, что предложение получило широкую поддержку, хотя до соглашения еще далеко.
Ранее РБК-Украина писало, что Европу на возможных мирных переговорах по Украине может представлять большая пятерка государств. Это проверенный годами формат сотрудничества, уверен Мерц.
Кроме того, Евросоюз вряд ли примет решение о назначении единого спецпосланника для переговоров по прекращению войны в Украине на ближайшем саммите в Дублине.
Также после переговоров в Абу-Даби возможен разговор Мерца с Путиным. В Берлине заявили, что в ОАЭ удалось достичь понимания основных основ урегулирования.