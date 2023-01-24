Никаких волн нет. В ВСУ объяснили, как сейчас идет мобилизация в Украине

"В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе", - говорится в заявлении.

По словам Горбача, личный состав, ранее не проходивший службы, призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.

"Граждане, мобилизуемые с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы, могут отправляться сразу в боевые воинские части", - пояснил Роман Горбач.

Военный объясняет, что сейчас Вооруженным силам Украины нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.