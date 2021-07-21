ЮНЕСКО виключило Ліверпуль зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини

ЮНЕСКО виключило портове місто Ліверпуль зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини. Відповідне рішення було прийнято на 44-й сесії Комітету в китайському Фучжоу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ЮНЕСКО.

"Комітет всесвітньої спадщини на своїй 44-й сесії в Фучжоу в режимі онлайн прийняв рішення виключити об'єкт "Ліверпуль - морське торговельне місто" (Великобританія) зі списку Всесвітньої спадщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що рішення було прийнято у зв’язку з "незворотною втратою атрибутів, що передають видатну універсальну цінність об'єкта".

Відомо, що Ліверпуль було внесено до списку Всесвітньої спадщини в 2004 році.

У 2012-му місто опинилося під загрозою втрати статусу об'єкта Всесвітньої спадщини.

Вказано, що виключення зі списку Всесвітньої спадщини являється втратою для міжнародної спільноти і для поділюваних на міжнародному рівні цінностей.

Так, після долини Ельби в Дрездені і заповідника антилоп-ориксов в Омані Ліверпуль став третім об'єктом, що втратив статус всесвітньої спадщини.