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У мережі з'явився черговий фейк про ситуацію у Києві. На цей раз взялися за воду

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 14:25
У мережі з'явився черговий фейк про ситуацію у Києві. На цей раз взялися за воду Фото: якість води у Києві відповідає нормам (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Інформація про можливий спалах холери в Києві виявилася фейковою. Якість водопровідної води у столиці відповідає санітарним нормам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У столичній адміністрації розповіли, що в мережі поширюється фейкова інформація про можливий спалах холери через якість води в Києві. У повідомленнях наголошується, що чистити зуби та мити фрукти та овочі нібито необхідно виключно кип'яченою водою.

"У "Київводоканалі" запевняють, що ця інформація не відповідає дійсності і, швидше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення", - зазначили у КМДА.

У прес-службі адміністрації також додали, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпеки.

"Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 немає, водопровідна вода цілком безпечна", - наголосили там.

Крім того, повідомляється, що "Київводоканал" має всі необхідні реагенти в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки проходять в установленому порядку.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні не було зафіксовано жодного випадку холери. Але через руйнування в окупованому Маріуполі ризики зростають.

При цьому повідомлялося, що окупанти в Маріуполі через загрозу спалаху холери готують достроковий запуск інфекційної лікарні.

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