Уничтожает дроны за 5 км. Украина впервые показала новейшее лазерное оружие "Тризуб"

В Украине впервые представлено лазерное оружие "Тризуб". Установка способна уничтожать дроны и авиационную технику на расстоянии до 5000 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео испытаний, которое обнародовал командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.
Видео было обнародовано во время конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК".
Заявлено, что украинский лазер может уничтожать:
Кроме того, как оказалось, лазер можно использовать для ослепления дронов, крылатых ракет, вертолетов и самолетов на дистанции до 10 000 м.
Во время испытаний также была показана работа по наземной мишени и использование лазера для ослепления камеры оптоволоконного FPV-дрона.
Судя по опубликованному видео, хотя лазерный комплекс оснащен оптико-электронной станцией, однако наведение на цель осуществляется вручную с помощью джойстика, а не в автоматическом режиме. Тем не менее, похоже что, комплекс все еще находится на стадии функционального прототипа, поэтому, вероятно, эта функция будет добавлена позже.
Напомним, что в декабре прошлого года Сухаревский рассказал, что Украина располагает лазерным оружием, которое называется "Тризуб". Тогда он подчеркнул, что оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более 2 километров.
Позже в ВСУ рассказали об испытаниях нового лазерного оружия. Примечательным стало то, что данная установка может расплавлять металл.
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