Представлял угрозу для кораблей. Вооруженные силы США сбили дрон хуситов в Красном море

Вооруженные силы США уничтожили ударный беспилотник, который был запущен йеменскими хуситами в Красном море в ночь с 6 на 7 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центрального командования вооруженных сил США.

Отмечается, что принимаемые американскими военными меры направлены на обеспечение защиты судоходства и усиления безопасности в международных водах региона.

"Примерно в 10:47 6 мая 2024 года силы Центрального командования США успешно атаковали и уничтожили одну беспилотную воздушную систему, запущенную поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами над Красным морем", - говорится в заявлении на сайте командования.

Утверждается, что дрон-камикадзе представлял непосредственную угрозу для американских военных кораблей и торговых судов в регионе.

Атаки хуситов в Красном море

С ноября 2023 года боевики группировки хуситов, которые контролируют часть Йемена, регулярно наносят удары ударными дронами и ракетами разных типов торговые суда и военные корабли разных стран в Аденском и Баб-эль-Мандабском проливах, а также в Красном море.

Резко возросшая опасность для судоходства заставила ряд логистических компаний перенаправить маршруты судов в обход Африки, что вызвало подорожание ряда товаров на рынках Европы и Азии. Для отражения атак боевиков США и союзники создали большую коалицию, в которую вошли разные страны, заинтересованные в повышении безопасности в регионе.

Так, в прошлом месяце хуситы сообщили якобы о сбитии американского беспилотника MQ-9 в воздушном пространстве Йемена.

Тем временем в подконтрольных боевикам-хуситам районах Йемена, американские военные уничтожили надводный дрон и воздушный беспилотник.

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