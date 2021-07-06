ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Nintendo представила нову модель консолі Switch з OLED-екраном

Новость на русском →
Вівторок 06 липня 2021 18:50
Nintendo представила нову модель консолі Switch з OLED-екраном Фото: Nintendo представила нову модель консолі Switch з OLED-екраном (nintendo.com)
Автор: РБК-Україна

Компанія Nintendo представила оновлену модель консолі Switch з 7-дюймовим OLED-екраном і збільшеним об'ємом вбудованої пам'яті. Приставка надійде в продаж 8 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nintendo.

Нова версія буде підтримувати аксесуари, що вийшли раніше, в тому числі Joy-Con і док-станції.

Консоль також отримає поліпшену звукову систему, 64 ГБ пам'яті, LAN-порт і зручну широку підставку з декількома рівнями настройки.

Фото: Nintendo представила нову модель консолі Switch з OLED-екраном (nintendo.com)

Ігрова приставка буде доступна у двох кольорах: білий і червоно-синій.

Дозвіл нової версії Nintendo Switch в портативному режимі залишиться колишнім-1280х720, а у ТВ-режимі складе 1080p.

Ціна нового Nintendo Switch складе 350 доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Nintendo
NEWS
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні