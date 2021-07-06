Nintendo представила нову модель консолі Switch з OLED-екраном
Компанія Nintendo представила оновлену модель консолі Switch з 7-дюймовим OLED-екраном і збільшеним об'ємом вбудованої пам'яті. Приставка надійде в продаж 8 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nintendo.
Нова версія буде підтримувати аксесуари, що вийшли раніше, в тому числі Joy-Con і док-станції.
Консоль також отримає поліпшену звукову систему, 64 ГБ пам'яті, LAN-порт і зручну широку підставку з декількома рівнями настройки.
Фото: Nintendo представила нову модель консолі Switch з OLED-екраном (nintendo.com)
Ігрова приставка буде доступна у двох кольорах: білий і червоно-синій.
Дозвіл нової версії Nintendo Switch в портативному режимі залишиться колишнім-1280х720, а у ТВ-режимі складе 1080p.
Ціна нового Nintendo Switch складе 350 доларів.